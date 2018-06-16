أيسلندا تفرض تعادلاً إيجابياً علي الأرجنتين في مباراه دراميه

أنس القاسم(صدى):

تعادل منتخب أيسلندا، مع نظيره منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-1، في أولى مبارياتهم في دور المجموعات بكأس العالم، والتي أقيمت اليوم على ملعب أتكريت أرينا بروسيا.

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‏سجل هدف الأرجنتين الوحيد سيرجيو أجويرو في الدقيقة 18، فيما عادل النتيجة ألفريد فينبوجاسون لمنتخب أيسلندا في الدقيقة 22.

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‏أعتمد مدرب الأرجنتين خورخي سامباولي على الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو في خط الهجوم، والدفع وأنخيل دي ماريا وماكسيميليانو ميزا كجناحين، والابقاء على جونزالو هيجواين على دكة البدلاء.

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‏بدأ اللقاء كجس نبض بين المنتخبين، وبضغط شامل من منتخب أيسلندا على الخط الخلفي للأرجنتين، التي تعاملت مع الموقف بهدوء وعدم تسرع بتناقل الكرة بحثا عن مخرج للتقدم إلى الأمام.

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‏حمل ميسي على عاتقه مهمة الخروج بالكرة من الخلف والعامل الأساسي والوحيد لمحاولات الأرجنتين على مرمى الخصم.

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‏سيطرت الأرجنتين بشكل واضح في العشر الدقائق الأولى من اللقاء وأتت المحاولة الأولى في الدقيقة 12 من ليونيل ميسي الذي سدد كرة أتت بين يدي الحارس، قبل فرصة آخرى أيضا عن طريقة من ضربة حرة مباشرة ولكن فشل في تحويلها للشباك.

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‏ضغط لاعبي أيسلندا بشكل صريح على حامل الكرة وعانى المنتخب الأرجنتيني من مشاكل في الثلث الدفاعي، تمثلت في عدم ترابط لاعبي الوسط والرباعي الدفاعي.

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‏سجل هدف التعادل لأيسلندا فينبوجاسون، في الدقيقة 22 الذي تابع كرة مرتدة من الحارس كاباييرو ويعادل النتيجة لمنتخب بلاده.

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‏واصل لاعبو أيسلندا تألقهم بالأداء المتوازن دفاعيا وهجوميا مع دفعة معنوية كبيرة بعد احراز هدف التعادل حتى نهاية الشوط الأول.

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‏وفي بداية الشوط الثاني لجأ مدرب الأرجنتين سامباولي لاجراء أولى تغييراته في الدقيقة 52 بخروج لوكاس بيليا ودخول إيفر بانيجا.

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‏وفي الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني سيطرت الأرجنتين بالكامل، على الكرة ولكن قوبلت بقتال وحماس غير عادي من المنتخب الأيسلندي، حيث منع لاعبيه وصول أي كرة لحارس مرماهم.

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‏وأحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 62 للأرجنتين بعد عرقلت اللاعب ميزا داخل المنطقة، لكن ضيعها ميسي وخيب آمال الجمهور بتسديدة ضعيفة في يد الحارس وتضيع فرصة التقدم.

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‏واستبدل مدرب أيسلندا هيمير هالجيرسون الجناح جودموندسون وأشرك جيسلاسون، ليتبعه سامباولي بالتغيير الثاني بدخول كريستان بافون بدلا من دي ماريا.

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‏لم يهدأ هجوم الأرجنتين من القتال على الكرة وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة راوغ ميسي أكثر من لاعب وسدد ولكن جاءت التسديدة على بعد بضع سنتيمترات من القائم الأيمن للحارس.

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‏وتصدى الحارس هالدرسون لتسديدة رائعة من أجويرو كادت أت تغالطته وتسكن الشباك، ليتبعه ميسي بتسديدة آخرى بيمناه ولكن خرجت بعيدا عن المرمى لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين.

‏ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى نقطة واحدة في المجموعة الرابعة بانتظار بقية المباريات ، فيما رفع منتخب آيسلندا رصيده إلى نقطة واحدة أيضاً ، وهو سيلعب أمام نيجيريا يوم الجمعة 22 يونيو الجاري.

‏ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الرابعة إلى جانب آيسلندا ونيجيريا وكرواتيا ، في حين سيلعب أمام المنتخب الكرواتي في 20 يونيو / حزيران الجاري في الجولة الثانية من مونديال روسيا 2018 على ملعب نيزني نوفجورود.