” آل الشيخ ” يجتمع مع اللاعبين والإعلاميين بروسيا

نواف السالم(صدى):

أعلنت ” القناة الرياضية ” من خلال تغطيتها الحية في ” برنامج هنا روسيا ” ، اليوم السبت، عن عقد اجتماع بين معالي المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وعدد كبير اللاعبين السعوديين القدامى، والإعلاميين المتواجدين بروسيا، وذلك في مقر إقامة معاليه في العاصمة الروسية.

ويأتي هذا الإجتماع قبل المواجهة الثانية بين المنتخب الوطنى ونظيره ” الأوروجواي ” ،والمقررة يوم الأربعاء القادم، وذلك بالجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة بروسيا.

الجدير بالذكر أن العاصمة الروسية موسكو تشهد تواجدا كبيرا للاعبين السعوديين القدامى وكذلك عددا من المدربين والحكام السابقين وجمعا كبيرا من الإعلاميين السعوديين وذلك في حدث غير مسبوق بعد أن تكفلت هيئة الرياضة بكافة تكاليفهم سعيا منها لدعم الأخضر السعودي في هذه التظاهرة العالمية.