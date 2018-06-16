اليمن: مقتل 25 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الإيرانية

فهمي محمد(صدى):

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة باليمن عن مقتل 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإيرانية، بينهم قائد المليشيات في جبهة فضحة المدعو أحمد أحمد الجنيدي ، في منطقة أشعاب فضحة بمديرية الملاجم.

وأضاف المركز في بيانه، اليوم السبت، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وطيران التحالف العربي تخوض معارك عنيفة ضد المليشيات منذ ساعات الصباح الأولى، في منطقة أشعاب فضحة بمديرية الملاجم، وهو الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من الحوثيين بينهم قائد المليشيات .