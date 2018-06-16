جاذبيتك في رموش طويلة وكثيفة

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في المكياج والموضة ، أنه تعتقد الكثير من السيدات، أن الحفاظ على الرموش يحتاج إلى إنفاق الكثير من المال، على شراء الماسكارا وغيرها من أدوات التجميل.

وفي هذا الصدد قدمت الخبيرة بعض النصائح، بشأن كيفية الحفاظ على الرموش بشكل طبيعي.

– استخدام الفازلين: وضع القليل من الفازلين على الرموش، قبل النوم، يساعد في الحفاظ عليها، وستشعرين بالفارق سريعًا.

– استخدمي زيت الزيتون: إضافة القليل منه على الرموش يوميًا يمنحها الفيتامينات والمعادن، التي تساعد على نموها.

– ضعي فيتامين E: فهو وسيلة رائعة لتكثيف الرموش ونموها.

– ركزي على البروتين: لابد من تناول قدر كافي من الفواكه، التي تحتوي على البروتينات، فإنك بحاجة اليها بشدة لينمو شعرك ورموشك.

– تناولي بيوتين: وهو فيتامين ب والذي يساعد على نمو الشعر بشكل سريع.