مقتل 20 شخصاً على الأقل في تفجير انتحاري شرقي أفغانستان
قتل 20 شخصاً على الأقل جراء تفجير انتحاري في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان بالتزامن مع اليوم الثاني لهدنة بين مسلحي طالبان وقوات الحكومة الأفغانية ، حسبما أعلن مسؤولون أفغان اليوم .
وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، عطاء الله خوجياني، وعضوة المجلس المحلي في ننكرهار ، نيلوفار عزيزي: ” إن من بين الضحايا مقاتلون من طالبان وقوات الأمن الأفغانية ومدنيون ” .
وأصيب ما لا يقل عن 16 آخرين في التفجير الذي وقع في بلدة بضاحية الروضة بينما كان المسلحون والمدنيون يحتفلون بعطلة عيد الفطر، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17563 ] نشر منذ 23 دقيقة
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