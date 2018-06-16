مقتل 20 شخصاً على الأقل في تفجير انتحاري شرقي أفغانستان

واس(صدى):

قتل 20 شخصاً على الأقل جراء تفجير انتحاري في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان بالتزامن مع اليوم الثاني لهدنة بين مسلحي طالبان وقوات الحكومة الأفغانية ، حسبما أعلن مسؤولون أفغان اليوم .

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، عطاء الله خوجياني، وعضوة المجلس المحلي في ننكرهار ، نيلوفار عزيزي: ” إن من بين الضحايا مقاتلون من طالبان وقوات الأمن الأفغانية ومدنيون ” .

وأصيب ما لا يقل عن 16 آخرين في التفجير الذي وقع في بلدة بضاحية الروضة بينما كان المسلحون والمدنيون يحتفلون بعطلة عيد الفطر، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.