القحطاني: ” فلنُبقي الرياضة بعيدة عن السياسة وخلافاتها “

طلال الغامدي(صدى):

قال سعود بن عبد الله القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، إنه بالرغم مما قامت به محمية جزيرة شرق سلوى من تسييس للرياضة؛ فإني أرجو من كافة القنوات الرياضية السعودية والخليجية والعربية بالترفع عن الرد على هذا التجاوز غير مسبوق.

وأضاف القحطاني عبر تغريدة، اليوم السبت، بحسابه الشخصي على ” تويتر ” : ” فلُنبقي الرياضة بعيدة عن السياسة وتعقيداتها وخلافاتها، حتى ولو ذلك ضد القنوات المملوكة لتنظيم الحمدين ” .