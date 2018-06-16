القحطاني: ” فلنُبقي الرياضة بعيدة عن السياسة وخلافاتها “
قال سعود بن عبد الله القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، إنه بالرغم مما قامت به محمية جزيرة شرق سلوى من تسييس للرياضة؛ فإني أرجو من كافة القنوات الرياضية السعودية والخليجية والعربية بالترفع عن الرد على هذا التجاوز غير مسبوق.
وأضاف القحطاني عبر تغريدة، اليوم السبت، بحسابه الشخصي على ” تويتر ” : ” فلُنبقي الرياضة بعيدة عن السياسة وتعقيداتها وخلافاتها، حتى ولو ذلك ضد القنوات المملوكة لتنظيم الحمدين ” .
تو ك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
يوم ان الرياضه لاعلاقه لها بالسياسه لماذا حجبتم ان اسبورت من بداية الأزمه
توك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 17563 ] نشر منذ 50 دقيقة
كلامك متناقض يا مستشار
الله يحفظ شباب بلدنا من كل خبث تنقله قنوات الخنزيرة
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1328 ] نشر منذ 15 دقيقة
وش ان اسبورت اول مره اسمع الاسم ذا
المستشار يقول فلُنبقي الرياضة بعيدة عن السياسة وتعقيداتها وخلافاتها يعني ابسطها لك يا ان اسبورت توك .
قطر الان تقول وعبر قنواتها و ابواقها المرتزقه ان السعوديه وقفة ضد المغرب في تصويت تنظيم مونديال 2026 وان ملايين المغاربه صارو يكرهون السعوديه كذا السياسه دخلت في الرياضه اما حجب قنوات ان اسبورت على قولك هذا مو تدخل الرياضه في السياسه لان قنوات الخنزيره تهاجم ووتستضيف اعدائنا وحتى قنوات ان اسبورت الرياضيه تتكلم عن السياسه عندما تكون السعوديه طرف في الموضوع وعلى فكره يا ان اسبورت توك قطر رفضة ان الدول العربيه تبث مباريات كأس العالم رغم ان بعض الدول العربيه تبغى تدفع فلوس وتشتري حق نقل بعض المباريات ولكن الدويله رفضت للعرب وسمحت لاسرائيل وايران نقل المباريات با المجان تدري لييييش يا ان سبورت عشان تدخل الرياضه في السياسه كما دخلت الحج والعمره في السياسه
وصلت المعلومه يا ان اسبورت
abdul[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 8 دقائق
ولماذا إذن استبعدت قطر وايران من اتحاد غرب وجنوب آسيا لكرة القدم وفضلت بدالهما دول مثل سريلانكا ومالديف وبانغلاديش؟ اليس السبب سياسي بحت وبإمتياز؟