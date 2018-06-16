” لاعبوا الأخضر ” يتعهدون بظهور لائق أمام الأوروغواي

ماجد محمد(صدى):

تعهد لاعبوا المنتخب الوطني، اليوم السبت، الجماهير والمشجعين بالمملكة والمتواجدين بروسيا على الظهور بأداء يليق بهم وبالمملكة أمام فريق الأوروجواي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأخضر نظيره الأوروغواي فى المواجهة الثانية للمباريات المنتخب الوطني يوم الأربعاء القادم الموافق 20 يونيو 2018، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم.