” لاعبوا الأخضر ” يتعهدون بظهور لائق أمام الأوروغواي
تعهد لاعبوا المنتخب الوطني، اليوم السبت، الجماهير والمشجعين بالمملكة والمتواجدين بروسيا على الظهور بأداء يليق بهم وبالمملكة أمام فريق الأوروجواي.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأخضر نظيره الأوروغواي فى المواجهة الثانية للمباريات المنتخب الوطني يوم الأربعاء القادم الموافق 20 يونيو 2018، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 52 دقيقة
نبي فوز
التعهد مانبيه اعذار كذابه مانبيها
أخصائي ومثقف📚[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 37 دقيقة
الأوروغواي لعب لاتيني يعني لاتيني آسيوي تصير كارثة
إن شاء اللّه نطلع بأقل الخسائر
عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة
ولا تعهدوا ولا يحزنون!