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” لاعبوا الأخضر ” يتعهدون بظهور لائق أمام الأوروغواي

” لاعبوا الأخضر ” يتعهدون بظهور لائق أمام الأوروغواي
ماجد محمد(صدى):

تعهد لاعبوا المنتخب الوطني، اليوم السبت، الجماهير والمشجعين بالمملكة والمتواجدين بروسيا على الظهور بأداء يليق بهم وبالمملكة أمام فريق الأوروجواي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأخضر نظيره الأوروغواي فى المواجهة الثانية للمباريات المنتخب الوطني يوم الأربعاء القادم الموافق 20 يونيو 2018، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 52 دقيقة

نبي فوز
التعهد مانبيه اعذار كذابه مانبيها

[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 37 دقيقة

الأوروغواي لعب لاتيني يعني لاتيني آسيوي تصير كارثة
إن شاء اللّه نطلع بأقل الخسائر

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة

ولا تعهدوا ولا يحزنون!

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