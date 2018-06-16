طرح قبعة نابليون في معركة ووترلو للبيع بفرنسا‎

باريس(صدى):

تنظم دار “ دو بيك وشركاؤها ” ، مزاد علني في مدينة ليون وسط شرق فرنسا ، الاثنين المقبل ، لبيع قبعة منسوبة للإمبراطور نابليون، أخذت من ساحة معركة ووترلو ، بعد أربع سنوات على تحقيق قبعة مماثلة سعرًا قياسيًا قارب مليوني يورو.

وخلال حكمه الذي استمر 15 عامًا، استخدم نابليون (1769-1821) حوالي 120 قبعة، وجرى تأكيد صحة نسب حوالي 20 من هذه القبعات لنابليون، بينها تلك التي ستعرض، الإثنين، في المزاد.

وقد سحبت هذه القبعة المسماة “ القندس الأسود ” ، على يد قائد عسكري هولندي من أرض معركة ووترلو (بلجيكا)، بعد فرار الإمبراطور الفرنسي، كغنيمة حرب بات عليها اليوم آثار تمزق وتشقق.

ويتوقع ” إتيان دو بيك ” مفوض المزاد لدى دار “ دو بيك وشركاؤها ” ، ألا تصل هذه القطعة المقدرة قيمتها بسعر يتراوح بين 30 ألف يورو و40 ألفًا، إلى الرقم القياسي الذي حققته قبعة أخرى في 2014؛ نظرًا إلى أنها في حالة أقل جودة.