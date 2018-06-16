تقنية الفيديو لم تمنع الشكوك حول ضربة جزاء فرنسا

نواف السالم(صدى):

يبدو أن استخدام تقنية حكم الفيديو في مونديال روسيا، للمرة الأولى ، لم تحقق الهدف منها، ومازالت الشكوك تلاحق القرارت.

وكان حكم مباراة استراليا وفرنسا منح فرنسا ضربة جزاء، لتسجل منها هدفها الأول في المباراة، وعلى الرغم من اللجوء للفيديو إلا أنه مازالت الشكوك تدور حول مدى صحة ضربة الجزاء.

ورفض مدرب استراليا الاعتراف بصحة ضربة جزاء، عقب انتهاء المباراة بفوز فرنسا بهدفين مقابل هدف.

وقال اللاعب الفرنسي باتريس إيفرا في تصريح زاد الشكوك : ” هل كانت ضربة الجزاء صحيحة ؟ أريد الإحتفاظ بجواز السفر الفرنسي الخاص بي ولهذا كانت صحيحة “.