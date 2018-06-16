حرب كرموز يكسر حاجز الـ 2 مليون جنيه إيرادات خلال يومين

أماني الغامدي(صدى):

حقق الفيلم المصري ” حرب كرموز ” الذي يعرض حالياً بدور العرض السينمائى ، نجاحاً كبيراً ، حيث كشر حاجز الـ 2 مليون جنيه، كإيرادات في يومين عرض، منذ بداية طرحه بالسينمات في ليلة عيد الفطر المبارك.

ويضم الفيلم نخبة كبيرة من نجوم الفن وهم أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب، روجينا، غادة عبد الرازق، والنجم العالمي بويكا، إيمان العاصي، دياب، محمد على رزق، محمود حجازي، إسلام جمال، وآخرون.

وما زال الجمهور يقبل على صالات عرض الفيلم بالسينمات، خاصة أنه الفيلم الأكشن الوحيد الذي يعرض في سباق عيد الفطر السينمائى، بجانب أفلام ” ليلة هنا وسرور ” لمحمد إمام، و ” الأبلة طمطم ” لياسمين عبد العزيز، و ” قلب أمه ” للثنائى هشام ماجد وشيكو، و ” كارما ” لعمرو سعد.