فيات تسعى لجعل 500X أكثر اثارة مع نسخة أدفينشر إيديشن

متابعات(صدى):

تستمر فيات في تقديم نسخ خاصة من سياراتها بصورة أكبر من تقديم موديلات جديدة, وآخر موديلات فيات التي زودت بنسخ خاصة موديل 500X , وسيتم بدء تسليم النسخة الخاصة الجديدة من هذا الموديل وهي نسخة Adventurer Edition في الصيف مع تحديثات توفر الراحة والتصميم الأنيق لتعوض المشترين عن عدم تقديم موديلات جديدة من الشركة.

وستعرض هذه الباقة الجديدة مع نسخة Trekking فقط وتجمع بين عجلات ألومنيوم 18 بوصة وركائز تحميل سوداء للسقف وأغطية مرايا برتقالية ورسومات على جانبي السيارة وواقي أمامي من الطين وخلفي كذلك وفي الداخل ستوجد طاولة للتحميل في الخلف وفرش أمامي وخلفي لكل أنواع الطقس .

وسعر الباقة الجديدة 945 دولار تضاف لسعر 500X Trekking ، وستتوفر النسخة الخاصة من السيارة بأربعة ألوان خارجية تشمل الأبيض Clear Coat والأسود Clear Coat والرمادي جرافيتي والرمادي ميتاليك ولونين في الداخل هما الأسود والبني.

وقال ستيف بيم رئيس علامات السيارات في فيات كرايسلر في تصريحات إعلامية ، أنه بجانب نظام الدفع الكلي وأفضل قوة حصانية قياسية وعزم دوران قياسي في فئتها ومقاعد مريحة لخمسة ركاب تأتي فيات 500X بمتعة القيادة في هذه النسخة الخاصة.

وأضاف أن النسخة الخاصة Adventurer توفر للسيارة تصميم مثير ومغامرة جريئة وقدرة أكبر لطرق أكثر وعورة وفرصة للمشترين لاختيار مزايا سياراتهم. وكانت السيارة 500X الكروس أوفر المدمجة قد عرضت لأول مرة في معرض باريس 2014 لتستهدف مباشرة منافسة أوبل موكا ونيسان جوك ولكنها لم تقدر على مواجهة منافسيها .

وتحمل 500X نظام دفع كلي ومحركات أعلاها محرك 1.4 لتر مالتي اير بشاحن توربيني بقوة 160 حصان ومحرك 2.4 لتر تايجر شارك بقوة 180 حصان. وستباع نسخ Trekking بباقة Adventurer Edition بسعر يبلغ 23.685 الف دولار للنسخة بدفع أمامي و25.585 ألف دولار لنسخة الدفع الرباعي.