أغلى حقيبة يد في أوروبا بمزاد علني في لندن

لندن(صدى):

تشهد مدينة لندن مزادًا علنيًا لبيع أغلى حقيبة في أوروبا، ومن المتوقع أن يصل سعر القطعة الواحدة منها إلى ما يزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني.

وتُعرض حقيبة “هيرميس هيمالايا بيركين” المغطاة بألماس في مزاد علني تاريخي يوم الثلاثاء المقبل

وتباع واحدة فقط من أصل ثلاث حقائب، التي جذبت الكثير من الاهتمام، وتم وضع سعر إرشادي يتراوح بين 100.000 إلى 150.000 جنيه إسترليني.

وفي الشهر الماضي، بيعت حقيبتان هيرميس بيركين مقابل 130.000 جنيه إسترليني و 119.000 جنيه إسترليني في هونغ كونغ، وهو ما يفوق بكثير تقديراتهما.

من جانبها، قالت راشيل كوفسكي، أخصائي الحقيبة ، في تصريحات إعلامية ، إن ثلاث حقائب فقط قد أتيحت للمزاد، ولا يعتقد أن هناك الكثير منها، لذا ستحطم الأرقام القياسية بهذه الحقيبة.