مقتل 3 جنود بهجوم مسلح جنوب غرب باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي ثلاثة جنود مصرعهم بهجوم مسلح تعرضت له سيارة للقوات شبه العسكرية الباكستانية اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من النار على سيارة للقوات شبه العسكرية كانت تقوم بأعمال دورية روتينية على طريق سرياب وسط مدينة كويتا ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود.

وطوقت قوات الأمن موقع الهجوم، وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار، فيما تم نقل جثث القتلى إلى المستشفى.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤليتها عن تنفيذ هذا الهجوم الذي جاء بعد أيام من هجوم مماثل وقع في مدينة كويتا أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة.