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هجوم الأرجنتين يتسلح بـ ” ميسي وأغويرو ” أمام إيسلندا

هجوم الأرجنتين يتسلح بـ ” ميسي وأغويرو ” أمام إيسلندا
طلال الغامدي(صدى):

كشف خورخي سامباولي، مدرب المنتخب الأرجنتيني، اليوم السبت، عن التشكيلة الرسمية التي سيواجه بها إيسلندا في إطار منافسات دور المجموعات بالمونديال.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي:
كاباييرو ، تاجليفاغو ، أوتاميندي ، سالفيو ، روخو ، ماسكيرانو ، بيليا ، ميزا ، دي ماريا ، ميسي ، أغويرو

وأعلن على الجانب الأخر، هيمير هالغريمسون، مدرب إيسلندا عن تشكيلة المنتخب والتي جاءت كالتالي:

هالدرسون ، سافيرسون ، سيغردسون ، أرناسون ، ماجنوسون ، غودمونسون ، بيارناسون ، سيغردسون ، غونارسون ، هالفريدسون ، فينبوغسون.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 50 دقيقة

ميسي ورونالدو ⚽متعة لاتنتهي

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