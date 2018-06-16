هجوم الأرجنتين يتسلح بـ ” ميسي وأغويرو ” أمام إيسلندا
كشف خورخي سامباولي، مدرب المنتخب الأرجنتيني، اليوم السبت، عن التشكيلة الرسمية التي سيواجه بها إيسلندا في إطار منافسات دور المجموعات بالمونديال.
وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي:
كاباييرو ، تاجليفاغو ، أوتاميندي ، سالفيو ، روخو ، ماسكيرانو ، بيليا ، ميزا ، دي ماريا ، ميسي ، أغويرو
وأعلن على الجانب الأخر، هيمير هالغريمسون، مدرب إيسلندا عن تشكيلة المنتخب والتي جاءت كالتالي:
هالدرسون ، سافيرسون ، سيغردسون ، أرناسون ، ماجنوسون ، غودمونسون ، بيارناسون ، سيغردسون ، غونارسون ، هالفريدسون ، فينبوغسون.
صقر[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 50 دقيقة
ميسي ورونالدو ⚽متعة لاتنتهي