بالصور.. الكشف عن ” فولفو S60 بولستار 2019 ” بقوة أكبر وتحديثات مميزة

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة السيارات العالمية فولفو ، أنه بعد أسبوع سيتم كشف الستار عن الجيل القادم من موديل S60 سيدان في افتتاح مصنع الشركة في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

وستكون هذه المنشأة الوحيدة حيث ستقوم فولفو المملوكة لشركة جيلي بتجميع سيارتها السيدان الفاخرة ، وهي أول سيارة من نوعها تصنع في الولايات المتحدة.

وبصرف النظر عن الإصدارات المعتادة ، فإننا نتوقع تقديم نسخة بمواصفات بولستار من 60 Series ومن المقرر أن يتم تقديمها في هذه الفئة فقط ، وسيتم وضع هذه النسخة في فئة أعلى من موديل R Design كما ستعرض هذه النسخة المميزة من بولستار في موديلات XC60 وV60 الواجن بداية من موديلات 2019.

وفي حين أن فولفو S60 2019 بالمحرك المزدوج تتميز بنظام الدفع الهجين بقوة 400 حصانا و 640 نيوتن متر من عزم الدوران، فإن النسخة بولستار من السيارة ستقدم 415 حصان و 670 نيوتن متر في الولايات المتحدة. ولن تأتي بزيادة 15 حصاناً إضافياً و 30 نيوتن متر فقط ، لكن فولفو تقول إن السيارة ستأتي بتحديثات في البرمجيات ستمكّن من تغيير أكثر سلاسة للنقلات وفعالية أفضل.

وهناك الكثير من التحديثات الأخرى في القائمة ، بما في ذلك عجلات خفيفة الوزن مع مكابح ذهبية. كما تستفيد المكابح من زيادة تحمل الحرارة وأقراص الفرامل لديها قدرة على تخفيض درجة الحرارة. كما ستعمل بولستار ممتصات صدمات Hlins القابلة للتعديل المستعارة من سيارة Polestar 1 كوبيه. ويذكر أنه سيتم الكشف عن فولفو S60 موديل 2019 في 20 يونيو الجاري.