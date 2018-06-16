المسند: باقي 5 أيام على فصل الصيف

حمود العنزي(صدى):

أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، عن موعد بداية فصل الصيف وانتهاء فصل الربيع.

وأوضح ” المسند ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن هذه الأيام هي الأخيرة من فصل الربيع، قائلًا ” نحن في الأيام الأخيرة من فصل الربيع، وبقي على فصل الصيف 5 أيام، حيث يدخل كل عام عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو “.