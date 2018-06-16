المسند: باقي 5 أيام على فصل الصيف
أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، عن موعد بداية فصل الصيف وانتهاء فصل الربيع.
وأوضح ” المسند ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن هذه الأيام هي الأخيرة من فصل الربيع، قائلًا ” نحن في الأيام الأخيرة من فصل الربيع، وبقي على فصل الصيف 5 أيام، حيث يدخل كل عام عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو “.
ابو غالب[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 1 ساعة
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ابو بدر[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة
كل هذا الحر ومادخل فصل الصيف…؟
اللهم سترك يااارب
ابواحمد[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 45 دقيقة
ابو غالب احسنت كلامك عين الصواب ورحله سعيده بالعائله الكريمه
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يسامحك …
تفككت المكيفات شغاله ليل ونهار …و
يقول باقي.. 5..ايام على بداية الصيف …
اجل ..وشهو هذا …صيف مضيع ….