فيديو للتاريخ ولمرتزقة ” بي أن سبورت ” : قطر صوتت ضد المغرب واعتبرته بلد ناقص السيادة!

فهد بن عبدالله(صدى):

بتسليط الضوء على تاريخ قطر، سنجده مليء بالتناقضات والكثير من النفاق، فأن النظام يتلون حسبما تتجه مصلحته، فمرة معك ومرة أخرى عليك، ولكن دون أن يشعر بالخزي.

وفي اليومين الماضيين ضخم النظام القطري ومنصته الإعلامية ” بي إن سبورت ” الرياضية – السياسية، أمر تصويت المملكة لملف استضافة أمريكا وكندا والمكسيك لمونديال 2026 على حساب المغرب.

وكانت ” صدى ” اشارت إلى فيديو لمعلق ” بي إن سبورت “؛ أمس الجمعة ، خلال مباراة المغرب وإيران، حيث خرج عن سياق المباراة وقام برمي كلمات غير مناسبة لإقحام المباراة في جانب أخر وإشعال الفتنة بين شعبي المملكة والمغرب.

وقال المعلق إن التاريخ لن ينسى ، محاولا الاسقاط على المملكة ويتهمها بالغدر فيما يخص استضافة مونديال 2026.

ولكن يبدو أن القناة القطرية هي من فقدت الذاكرة فيما يخص موقفها من ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2010، حيث أن رئيس الاتحاد القطري السابق محمد بن همام رفض ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم وصوت لجنوب افريقيا بحجة ضعف الملف المغربي .

وعند الحديث حقًا عن المواقف العربية ومن يقف مع المغرب ومن ضدها فهنا يمكننا تسليط الضوء على موقف نظام قطر من دعم جبهة البوليساريو .

وفي هذا السياق وباعتراف مغربي، أشارت مواقع مغربية إلى أن المنصات الإعلامية القطرية لعبت دورا كبيرا في حشد تعاطف الرأي العام الدولي والمنظمات الحقوقية مع جبهة البوليساريو؛ حيث خصصت الدوحة برامج وصفت زعيم جبهة البوليساريو بالقائد السياسي الصحراوي، كما استضافت ضيوفا منحازين للجبهة فقط، كعادة النظام القطري .

كما لفتت وسائل إعلام مغربية إلى ظهور زعيم الجبهة إبراهيم غالي، وهو يتنقل في إحدى رحلاته إلى زامبيا على متن الخطوط القطرية، وهي حادثة أغضبت الشارع المغربي، وأثارت حفيظته.

وبذكر تصويت المملكة ضد المغرب، فلا يمكن أن ينسى التاريخ يوم صوتت المغرب ضد السعودية بقضية إيران بالفيفا في عدم لعب الفرق السعودية في طهران وكذلك وصوتت المغرب ضد رفع الايقاف عن الكرة الكويتية وصوتت ضد رفع الايقاف عن الكرة العراقية وصوتت ضد الامير علي بن الحسين في ترشحة للفيفا، فهل نقول أيديكم ملطخة بالخيانة والغدر أيها المغاربة أم الريال القطري فعل فعلته بسفائكم.

وأثبتت الأيام بأن الريال القطري قد فعل فعلته بالمرتزق المغاربي جواد بده في القناة القطرية وجعلته ينسى مافعلته دولة قطر لبلاده، وما كان منه إلا أن يتحامل على المملكة مقابل أموال قطر.