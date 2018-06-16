فنان مصري يتعرض لنزيف في المخ بسبب مباراة مصر وأوروجواي

أماني الغامدي(صدى):

تعرض الفنان المصري ماهر عصام، إلى نزيف في شريان المخ؛ بسبب مباراة المنتخب المصري وأوروجواي التي أقيمت أمس الجمعة، في إطار منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية أن الفنان الشاب ماهر عصام أصيب بنزيف في المخ مساء الجمعة، وتم نقله على الفور لمستشفى إمبابة العام، وسط محاولات مضنية لنقل الفنان إلى مستشفى خاص بعد تدهور حالته الصحية.

ومن جانبه، كشف الفنان شريف إدريس أن إصابة ماهر عصام بنزيف في المخ، جاءت إثر انفعاله أثناء المباراة، محذرًا من الانفعالات الشديدة أثناء المباريات.

وقال ” إدريس ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” هذا تحذير مهم جداً، ماهر عصام تعرض لأزمة صحية منذ فترة، وكان يعاني من انفجار في شريان في المخ، ودخل المستشفى لفترة طويلة، واجتاز تلك الأزمة بنجاح، ماهر كان يشاهد مباراة مصر مع الأوروجواي وتعرض لانفعالات شديدة أدت لإصابته بنزيف في المخ “.

وكان الفنان ماهر عصام قد تعرض لحالة مشابهة في أبريل عام 2014، وأصيب حينها بانفجار بشريان بالمخ، وظل في غيبوبة طويلة استمرت أسابيع.