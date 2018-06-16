طفل يستقبل والدته في المطار بلافتة محرجة

واشنطن(صدى):

تعرضت أم من ولاية أوكلاهوما الأمريكية لموقف مٌحرج ، عندما فجأها ابنها الصغير بطريقة غير متوقعة خلال استقبالها في المطار.

كانت “باربرا نيسلن” عائدة من رحلة عمل استغرقت أسبوعا، وذهب زوجها وابنها إلى المطار لاستقبالها، لكن الأم شعرت بالحرج عندما وجدت ابنها يحمل لافتة ” أهلا بعودتك من السجن أمي ” .

ونشرت الأم صورة الطفل عبر مواقع التواصل بطريقة لطيفة وهو يبتسم بينما يحمل اللافتة .