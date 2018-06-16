الحصيني يحذر من نشاط ” البوارح ” ويوجه رسالة لقائدي المركبات

عادل الحربي(صدى):

وجه عبد العزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، اليوم السبت، رسالة إلى المواطنين حول رياح ” البوارح “.

وغرد ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” قائلًا : ” متوقع نشاط واضح لرياح البوارح على الخليج بما فيها المنطقة الشرقية وشرق الوسطى، وهي رياح جافة شمالية إلى شمالية شرقية تصل سرعتها أحياناً إلى 50 كم، ومُتوقع استمرارها 20 يوماً قادمة -إلا أن يصرفها الله “.

ووجه نصيحة إلى قائدي المركبات بتوخي الحذر الفترة القادمة بين الرياض والشرقية.