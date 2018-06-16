مبعوث الأمم المتحدة لليمن يصل صنعاء لإجراء مفاوضات حول تسليم الحديدة
أعلنت مصادر يمنية، اليوم السبت، وصول مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث إلى صنعاء، صباح اليوم؛ لإجراء محادثات حول الحديدة وإقناع مليشيا الحوثي الإيرانية بتسليمها للحكومة الشرعية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الجيش اليمني سيطرته على مطار الحديدة الدولي وتحريره من عناصر الحوثي الإرهابية.
اقرأ أيضًا
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 1 ساعة
الي يصدقكم مجنون….
انتم اساس الخراب
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
من مصلحتكم ان تبقى المنطقه في اظطرابات المعركه خسرانه بالنسبه للحوثي بس انتم تعطونهم المزيد من الدعم لعنكم الله ياكلاب جهنم نتمنى من قوات الشرعيه ان تقبض من حديد على كلاب المجوس فأن نباحهم ونباح الامم المتحده يصعب الحل العسكري في اليمن فليس من مصلحة الامم المتحده ان يستقر الامن في اليمن لكي يعملوا وكأن مشاكل العالم كلها سببها العرب لعن الله اليهود حيث ما حلوا حل الدمار وحيثما حل الدمار جائت كلابهم وكلاب الغرب لوضع الحلول المناسبه نتمنى من الشعب اليمني الشقيق الانتفاض في وجه خنازير ايران والامم المتحده ليقفوا مع الشرعيه فهي خروجهم من ويلات الحروب وضمان استقرار اليمن ودول الجوار
العنااد[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله لا يوفقكم كلما انتصرنا في مكان جت الامم الوسخة تفزع لهم