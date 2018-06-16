مبعوث الأمم المتحدة لليمن يصل صنعاء لإجراء مفاوضات حول تسليم الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم السبت، وصول مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث إلى صنعاء، صباح اليوم؛ لإجراء محادثات حول الحديدة وإقناع مليشيا الحوثي الإيرانية بتسليمها للحكومة الشرعية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الجيش اليمني سيطرته على مطار الحديدة الدولي وتحريره من عناصر الحوثي الإرهابية.

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