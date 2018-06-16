” بن سحيم ” : تنظيم الحمدين يسير بشعب قطر إلى كارثة

طلال الضوي(صدى):

أكد المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم، اليوم السبت، أن تنظيم الحمدين يسير بقطر إلى الهاوية ويرمي شعبه في كارثة لا يعلم عواقبها إلا الله.

وأوضح ” بن سحيم ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الأفعال الخبيثة لتنظيم الحمدين جعلت هذا العيد هو ثالث عيد يمر على قطر وهي معزولة عن أشقائها.

وقال في تغريدة له ” ها هي بلادنا تسير إلى الهاوية، في حين يعتمد النظام المعزول على مرتزقة يبحثون عن مصالحهم ومكاسبهم غير عابئين بالخطر المحدق الذي يعيشه شعبنا ..سيخون بهم المرتزقة يوماً ما أن يغرق المركب “.