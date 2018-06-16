بالفيديو.. فيلة تفوز على فريق من الطلاب في مباراة كرة القدم
نجح فريق من الفيلة ، في التغلب على فريق بشري ، خلال مباراة غريبة أٌقيمت في العاصمة القديمة أيوتايا بتايلاند .
وأكدت وسائل إعلام محلية ، أن فريق الفيلة دخل إلى ملعب كرة قدم للعب ضد فريق من الطلاب المحليين في إطار حملة ضد المقامرة غير القانونية ، تزامناً مع انطلاق كأس العالم في روسيا.
وأضافت أنه من المتوقع أن يصل سعر المراهنة على كأس العالم إلى ملياري دولار في تايلاند.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 2 ساعتين
نجح فريق من الفيلة في التغلب على فريق بشري
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههاااي