بالفيديو.. فيلة تفوز على فريق من الطلاب في مباراة كرة القدم

بانكوك(صدى):

نجح فريق من الفيلة ، في التغلب على فريق بشري ، خلال مباراة غريبة أٌقيمت في العاصمة القديمة أيوتايا بتايلاند .

وأكدت وسائل إعلام محلية ، أن فريق الفيلة دخل إلى ملعب كرة قدم للعب ضد فريق من الطلاب المحليين في إطار حملة ضد المقامرة غير القانونية ، تزامناً مع انطلاق كأس العالم في روسيا.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل سعر المراهنة على كأس العالم إلى ملياري دولار في تايلاند.