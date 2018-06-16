بيتزي: الفوز على أوروجواي ليس مستحيلا

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب الأخضر خوان بيتزي، اليوم السبت، على أن الفوز على منتخب أوروجواي ليس أمرًا مستحيلًا.

وكان ” بيتزي ” وجه سؤالاً للاعبين عن إذا ما كان لديهم أي شك في القدرة على تجاوز الأوراغواي ، فأجاب اللاعبون بقولهم : ” لا “.

وكان الأخضر تلقى هزيمة قاسية في أول مباراة له في المونديال؛ حيث استقبل خماسية أمام روسيا دون رد، ومن المقرر أن يواجه أوروغواي في ثاني محطة له 20 يونيو الجاري.