بيتزي: الفوز على أوروجواي ليس مستحيلا
أكد مدرب الأخضر خوان بيتزي، اليوم السبت، على أن الفوز على منتخب أوروجواي ليس أمرًا مستحيلًا.
وكان ” بيتزي ” وجه سؤالاً للاعبين عن إذا ما كان لديهم أي شك في القدرة على تجاوز الأوراغواي ، فأجاب اللاعبون بقولهم : ” لا “.
وكان الأخضر تلقى هزيمة قاسية في أول مباراة له في المونديال؛ حيث استقبل خماسية أمام روسيا دون رد، ومن المقرر أن يواجه أوروغواي في ثاني محطة له 20 يونيو الجاري.
الواقع[ عدد التعليقات: 6280 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيتزي خير وسيلة للهجوم هي الدفاع لابد من العب ب 3 قلوب دفاع لتغطية الاظهرة والتركيز على الهجمات المرتدة السريعة وفي حال تنفيذ الركلات الركنية على منتخبنا يقوم الظهيرين بوضع اليد على العارضة لتغطية الحارس وزويا المرمى انت مدرب لا تفقه في التدريب مع الأسف
متابع[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 1 ساعة
ضاعت الأماني .. مع مهزلة الافتتاح وهذي نتيجة المحباة والتلاعب.
بندر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 20 دقيقة
هههههههههه احلى نكته سمعتها في العيد
مؤدب[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 5 دقائق
أعصابك بيتزي قبل تقول الكلام هذا وتتكلم عن الفوز على منتخب كبير مثل الارغواي شوف التشكيله اللي تلعب فيها والأشكال اللي تلعب بالمنتخب السعودي وكله من الواسطات والمحسوبيه .. اتمنى من الله نطلع اقل شي بهدفين في منتخبنا اللي فنايل خضر تتحرك في الملعب بدون روح ولا إحترام لشعار الوطن ولا الدعم والعمل الجبار اللي تقوم فيه حكومتنا اتجاه الرياضه..
ملاحظه : ترى فيه أندية كثيرة في السعودية غير الأهلي والنصر والاتحاد والهلال تقدروا تاخذوا منهم لاعبين فيهم روح قتالية ☺