سمو ولي العهد يستقبل كبار القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر

واس(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معالي مساعد سمو وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ خالد الريس، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ـ حفظه الله ـ وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.