سفير المملكة لدى اليمن يلتقي سفراء الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن

واس(صدى):

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في ديوان وزارة الخارجية اليوم سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعدداً من السفراء المعتمدين لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وما يحققه الجيش اليمني من انتصارات في الحديدة، والجهود الإنسانية المبذولة للشعب اليمني، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته صرح لوكالة الأنباء السعودية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية المدير التنفيذي لمركز العمليات الإنسانية الشاملة محمد بن سعيد آل جابر بأن المملكة ودول التحالف تدعم الحكومة الشرعية والجيش اليمني الذي أثبت بطولته واستبساله في استعادة الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران، وأن تحرير ميناء ومدينة الحديدة سيمثل تحريراً للعمل الإنساني والإغاثي من قبضة ميليشيا الحوثي وإرهابها التي استخدمت الميناء لخدمة مصالحها وتهريب السلاح المقدم لها من إيران وإطالة الحرب وإفقار وتجويع الشعب اليمني.

وأضاف آل جابر أن الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216) هو ما يسعى له التحالف والمجتمع الدولي وهو ما ترفضه الميلشيات الحوثية حتى الآن.

وحول العمل الإنساني لدول التحالف، قال السفير آل جابر من خلال خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أطلقها التحالف في شهر يناير 2018م قمنا بأعمال استكملت المبادرات الخيرة التي أطلقت من أجل الإنسان اليمني وتحمل الخطة مشاريع متعددة تتضمن رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية، ومشاريع إصلاح وتأهيل الطرق داخل اليمن، كما قدمت المملكة والإمارات والكويت أكثر من ثلث التبرعات الدولية لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، مبيناً أن التحالف سيعمل فور تحرير الميناء على إيصال المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية في مبادرة أطلقت قبل يومين لتصل إلى جميع المناطق اليمنية، وسيكون الميناء شريان حياة لليمنيين وليس ممراً لأسلحة الموت والدمار والإثراء غير المشروع للميليشيا الحوثية.