قبل مواجهة الأرجنتين..مدرب إيسلندا: لن ننجح في إيقاف ميسي

نواف السالم(صدى):

صرح هيمير هالغريمسون مدرب منتخب إيسلندا، قبل مواجهة فريقه للأرجنتين في إطار دور المجموعات في المونديال، بأنه لن ينجح أحد في إيقاف ميسي.

وقال : ” لا أملك طرقًا سحرية لإيقاف ميسي، رأينا الجميع يحاول إيقافه لكن لا أحد ينجح “.

وأضاف : ” “الجميع حاول إيقافه لكنه يتمكن دائمًا من التسجيل. سنعمل معًا كفريق ونساند بعضنا البعض “.

وتابع : ” “تكليف أحد اللاعبين بمراقبة ميسي ؟ سيكون ذلك ظلمًا لهذا اللاعب “.

وسيواجه منتخب الأرجنتين، اليوم السبت، منتخب إيسلندا في تمام الساعة الـ 4 عصرًا.