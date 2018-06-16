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بالفيديو والصور ..المنتخب الفرنسي يحقق فوزا صعبا على استراليا

بالفيديو والصور ..المنتخب الفرنسي يحقق فوزا صعبا على استراليا
ماجد الأشرم(صدى):

انتهت مواجهة فرنسا ومنتخب استراليا، اليوم السبت، بتقدم المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة.

وسجل هدف فرنسا الأول اللاعب غريزمان من ركلة جزاء، في الدقيقة 58، بينما أحرز التعادل لاستراليا اللاعب ميلي يديناك في الدقيقة 62، وتقدم بوغبا لفرنسا في الدقيقة 80.

وقدم المنتخب الاسترالي مباراة قوية غير متوقعة أمام منتخب فرنسا؛ إلا أنه فشل في تحقيق النصر.

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 2 ساعتين

اعشق منتخب الديوك واتمني فوزهم بكاس العالم لاكن لابد ان يخوضو معارك شرسة مع منتخبات قوية لاكن بالعزيمة والاصرار يستطيعو تحقيق حلمهم ببطولة المونديال 2018

[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 1 ساعة

فرنسـا راحـت مـع زيــــــدان
أصبحـت مُجـرد ظـل لتاريــخها
منتخــب ألمانيــا هـو الأحـق للفـوز بكأس العالـم
ماكيــــنات لاتتوقـف عن العمـــل

[ عدد التعليقات: 842 ] نشر منذ 49 دقيقة

ليه يا دهر ليه . . !
ليه الانحياز نحو الالمان . . . ؟ وانتي العربيه
ورا ما تتوقعين تاهل المغاربه او المصريون – على اعتبار ان المنتخب السعودي خارج التوقعات –

[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 31 دقيقة

أخ نهـار السلام أنـا لاأتحدث عـن التأهـل للأدوار القادمـة بالطبـع أتمنى التوفيـق للمنتخبـات العربيـة المشاركـة…أنا أتحـدث عـن الأحـق بالفـوز بكأس العـالم🏆
وفـي النهايـة الأمنيـات شيئ والتوقعـات شيئ آخـر

[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 20 دقيقة

التعليق الثاني ليس تعليقي بل أحدهم علق بإسمي…لاأدري من لكن هذا ماكنت أوّد قوله فعلاً ياأخ نهار السلام بالتوفيق للمنتخبات العربية الأربعة
يرجى عدم التعليق بإسمي فضلاً وليس أمرًا

[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 1 دقيقة

😹😹😹وصل يا أختي لست محرومة اللّه يستر ههه

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