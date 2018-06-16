بالفيديو والصور ..المنتخب الفرنسي يحقق فوزا صعبا على استراليا

ماجد الأشرم(صدى):

انتهت مواجهة فرنسا ومنتخب استراليا، اليوم السبت، بتقدم المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة.

وسجل هدف فرنسا الأول اللاعب غريزمان من ركلة جزاء، في الدقيقة 58، بينما أحرز التعادل لاستراليا اللاعب ميلي يديناك في الدقيقة 62، وتقدم بوغبا لفرنسا في الدقيقة 80.

وقدم المنتخب الاسترالي مباراة قوية غير متوقعة أمام منتخب فرنسا؛ إلا أنه فشل في تحقيق النصر.