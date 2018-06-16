بالفيديو.. فضيحة لـ ” بي إن سبورت ” خلف الكاميرات

طلال الغامدي(صدى):

لم تتوقف القنوات الرياضية القطرية ” بي إن سبورت ” عن المتاجرة بملف استضافة مونديال 2026 الذي صوتت فيه المملكة لأمريكا وكندا والمكسيك على حساب المغرب، محاولة أن تستغل الأمور لتشويه صورة المملكة وزعم إنها لا تدعم العرب، بينما أن الأمر يدور في مجال الرياضة إلا أن فجأة اصبح سياسي.

وفي فضيحة جديدة ولكن ليست بغريبة على النظام القطري بكافة قنواته، وثق فيديو لحظة تشجيع طاقم ” بي إن سبورت ” لروسيا على حساب الأخضر، فيجدر بنا الأن أن نتساءل ” أين العربية والوطنية ؟ “، لماذا العرب يشجعون منتخب روسيا على حساب المملكة ، فهل هذا الأمر اختلف في شيء عن أمر التصويت لملف استضافة مونديال 2026.

ظهر النفاق القطري وطاقم عمل بي إن سبورت جليًا في هذا الفيديو الذي أبرز مدى حقد وكره هؤلاء للمملكة، فأنه في الوقت الذي تحاول فيه أن تبرز المملكة في صورة سيئة، سقطت قنوات بي إن سبورت سقوط مدوي بتشجيعها ودعمها للمنتخبات الغير عربية في هذا العرس الكروي.

يبدو أن بي إن سبورت والنظام القطري لن يتوقفوا حتى يتم تشويه الحدث الابرز في عالم الكرة بإقحامهم السياسية في الرياضة وعدم احترام الشعوب العربية؛ لتصفيه حساباتها، والاستمرار في ألاعيبها الشيطانية، والتخفي وراء المثالية المزيفة والنفاق.