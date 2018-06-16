بالفيديو والصور.. بعد إعلان تحريره.. لحظة دخول مطار الحديدة من بوابته

فهمي محمد(صدى):

كان أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، عن تحرير مطار الحديدة من مليشيات الحوثي الإرهابية ، ومباشرة الفرق الهندسية لتطهير المنطقة من الألغام.

ونشرت عدد من الحسابات اليمنية صورًا للحظة دخول المصفحات إلى المطار لإحكام السيطرة عليه تمامًا، بعد أن فرت مليشيات الحوثي الإيراني من ساحة القتال تاركة أسلحتها خلفها.

ووثق فيديو لقناة ” العربية ” لحظات دخول الجيش اليمني وقوات التحالف إلى مطار الحديدة من بوابته ، مبينة تحركاتهم لتطهير المنطقة، والاتجاهات التي فر إليها مليشيات الحوثي.

يجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي، قد أطلق عملية عسكرية لتحرير الحديدة من سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية، تحت مسمى عملية ” النصر الذهبي “، وأحرز مع الجيش اليمني والمقاومة تقدمًا وانتصارات كبيرة في المحافظة حتى الأن.

وعلى جانب أخر أكد شهود عيان من داخل قرية منظر على أن الحوثي قام بقصف بيوت المواطنين بالدبابات؛ مما تسبب في مجزرة متعمدة راح ضحيتها عشرة شهداء وثلاثين جريح.

وكان التحالف العربي، أشار في وقت سابق اليوم إلى أن الغارات الجوية لا تستهدف المدنيين في الحديدة بل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران جنوب المدينة، مشددًا على أنه لا يمكن استهداف مدينة يسكنها 400000 مواطن يمني بضربات جوية.