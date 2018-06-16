في حادثين منفصلين بمنطقه عسير اصابه ٢٤ حاله

محمدبن طحيطح(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت الْيَوْمَ السبت ثاني ايّام عيد الفطر المبارك حادثين منفصلين في منطقه عسير نتج عنها ٢٤ اصابه .

وتفصيلاً: بمتابعه من سعاده المدير العام بالمنطقه تلقت غرفه العمليات بلاغ عن حادث تصادم بابها على الحزام الدائري عند الساعه 01:59 صباحاً وتم توجيه ست فرق إسعافية فيما كان زمن الاستجابة اقل من خمس دقايق وتبين بالموقع وجود ١٧ إصابه وحيث جرى نقل ١٤ اصابه عن طريق فرق الهلال الاحمر منها ٩ حالات نقلت لمستشفى ابها الخاص وثمان حالات نقلت لمستشفى عسير المركزي .

فيما شاركت الشئون الصحيه بعسير بفرقتين إسعافيه

وأضاف الشهري : الحادث الثاني وقع في عقبه ضلع نزول عند الساعة 3:33 صباحاً وتم توجيه خمس فرق إسعافية فيما كان زمن الاستجابة خلال ثلاث دقايق فقط ونتج عن الحادث سبع إصابات وشاركت فرقة من صحة عسير حيث تم نقل جميع الإصابات عّن طريق فرق الهلال الاحمر حيث تم نقل خمس حالات لمستشفى عسير المركزي وحالتين لمستشفى ابها الخاص ، وقد أسهم التنسيق المستمر والمتناغم بين غرفة العمليات في الهلال الأحمر وغرفة العمليات بصحة عسير في سرعة التعامل مع الحالات وتوزيعها في المستشفيات.

وأهاب الشهري : على جميع السائقين أخذ الحيطه والحذر واتباع التعليمات المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامه الركاب