ضجة بعد سجود طفلة في مباراة افتتاح المونديال

نواف السالم(صدى):

أثارت طفلة سعودية، الرأي العام قبيل انطلاق مباراة افتتاح كأس العالم 2018، يوم أمس الأول الخميس، بعد سجودها لله على ملعب المباراة.

وسجدت الطفلة، عقب انتها السلام الوطني السعودي، الأمر الذي جعل الجماهير تتفاعل مع تصرف الطفلة خاصة كونها ابنة رجل أمن استشهد في سبيل الوطن وحماية حدوده.

يشار إلى أن مباراة افتتاح كأس العالم 2018، كانت قد انتهت بفوز الدب الروسي على المنتخب الوطني بخماسية نظيفة.

وكانت هيئة الرياضة قد قدمت مبادرة بتواجد أبناء الشهداء في حفل افتتاح كاس العالم و النزول مع لاعبي المنتخب السعودي قبيل انطلاق المباراة .