منح صلاحة الولاية على بعض الفئات الاجتماعية لـ ” العمل “

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن منح الجهات العليا صلاحية الولاية على بعض الفئات الاجتماعية، لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت المصادر، أن الفئات تتضمن: مجهولي الأبوين، المسنين، ذوي الاحتياجات الخاصة، لمن ليس لهم ولي أو كان لهم ولي وتقاعس عن المطالبة بحقوقهم، مضيفة أنه سيحق للوزارة بموجب صلاحية الولاية إقامة الدعاوى لحماية حقوق تلك الفئات.

وأضافت أن الوزارة ستتولى كذلك الرعاية اللاحقة لمن يحتاج إليها، ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية، مشيرة إلى أن التعديلات على لائحة دور الرعاية الاجتماعية تضمنت منح الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك بعد إثبات ذلك عن طريق المحكمة المختصة، والتحقق من عدم وجود ولي وقريب، بالنسبة للمسنين.