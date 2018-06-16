بيان ناري من ” بي اوت ” يفضح تشويش ” بي ان سبورت ” على بثها

نواف السالم(صدى):

أعلنت شبكة ” بي اوت ” الرياضية، عن أعمال صيانة دورية لقنواتها، تفرضها المحاولات البائسة واليائسة التي يقوم بها الجانب القطري، ممثلًا بمجموعته الرياضية للتشويش على بثها بالقمر الصناعي الكوبي، اليوم وأمس، بطرق غير مشروعة وفاشلة تم التصدي لها تمامًا وهي منافية للقانون الدولي.

وأكدت أنها تعلن عن ذلك؛ لتطمئن جميع المشتركين على أن مشاهدتهم لمونديال كأس العالم في أيد أمينة، مطالبة إياهم بترك جميع أجهزتهم في حال تشغيل كامل على أي من قنواتها الرياضية وموصولة بالإنترنت حتى موعد المباراة القادمة؛ وذلك لوصول حزم مختلفة من التحديثات خلال الساعات القادمة حتى يعود البث تدريجيًا قبل المباراة القادمة.