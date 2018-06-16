الأمير فيصل بن بندر يرعى الاحتفال الرسمي لمدينة الرياض بعيد الفطر المبارك

محمد السعران(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، مساء اليوم ، الاحتفال الرسمي لمدينة الرياض بعيد الفطر المبارك “رياضنا عيد” لهذا العام 1439هـ، الذي تنظمه هيئة تطوير مدينة الرياض بساحات منطقة قصر الحكم على مدى الأيام الثلاثة الأولى من العيد.

وكان في استقبال سموه بموقع الاحتفال بساحة ميدان العدل ، معالي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وكبار مسؤولي هيئة تطوير مدينة الرياض وعدد من الأهالي ، إثر ذلك انطلقت فعاليات الحفل والعروض الكرنفالية المتنوعة.

وشارك سمو الأمير فيصل بن بندر الزوّار في فعاليّة العرضة السعوديّة التي قدمتها فرقة الدرعية للفنون الشعبيّة ، كما قام سموه بمعايدة أطفال الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ” .

وبهذه المناسبة رفع سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني والتبريكات باسم أهالي منطقة الرياض ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وأشاد سموه بما شاهده من حسن تنظيم للفعاليات التي اتسمت في توزيعها بالشمولية، مؤكداً أن الفعاليات استطاعت أن تمزج بين فرحة العيد في الوقت الحاضر واستذكار التاريخ .

يذكر أن برنامج احتفال العيد لهذا العام يحفل بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية المتميزة والمتنوعة الموجهة لكافة شرائح المجتمع بهدف إبراز الجوانب التراثية والثقافية لهذه المناسبة الدينية والاجتماعية في مدينة الرياض وزرع البهجة والسرور لدى جميع أهالي العاصمة وزوارها.