السجون تعايد نزلائها ونزيلاتها

محمد السعران(صدى):

مديريات سجون المناطق تنظم حفلات معايدة صبيحة عيد الفطر المبارك بحضور مديري السجون .

أوضح مدير العلاقات والاعلام المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أنه إيماناً من المديرية العامة للسجون بأهمية تعزيز القيم الإسلامية في نفوس النزلاء واستشعاراً لدورها في أمن المجتمع وسلامته ، فقد بادرت المديرية بتنفيذ برامج لمعايدة عموم النزلاء والنزيلات،ومشاركتهم فرحتهم، لمساعدتهم في العودة إلى مجتمعهم أعضاء فاعلين ، بِحثِّهم على المشاركات المجتمعية ومحاكاة المجتمع الخارجي في إقامة الشعائر والمناسبات ومنحهم الفرصة للمشاركة الإيجابية الفاعلة.

وقد وفرت المديرية بهذة المناسبة برامج للزيارة العامة لذوي النزلاء والنزيلات خلال أيام العيد ، حيث خصصت الفترة الصباحية لذوي النزلاء من الرجال والفترة المسائية للزائرات من النساء .