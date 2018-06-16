صباح العيد.. إصابة 3 شبان بسبب انفجار غاز داخل مركبة

نايف السالم(صدى):

تعرَّض 3 وافدين، صباح أمس الجمعة، إلى إلى انفجار غاز داخل مركبتهم ما أدى إلى إصابتهم بحروق متفرقة بالوجه واليدين.

وتفصيلًا، ورد إلى الجهات الأمنية بلاغًا من محافظة جدة بحي العزيزية، صباح أمس، يفيد بحدوث انفجار غاز داخل مركبة من نوع ” كورولا ” ، نتج عنه إصابة 3 شبان وافدين بحروق في الوجه واليدين.

وباشرت الجهات الأمنية موقع لبلاغ، حيث تم إحالة الواقعة لوحدة ” كاشف ” حيث تم الإفادة بأن سبب الانفجار هو تسرب غاز، وقد نقل الهلال الأحمر المصابين إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.

من جانبها، تحقق شرطة الشمالية بمحافظة جدة في الحادثة بحكم الاختصاص؛ وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية للانفجار.