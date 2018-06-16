القحطاني: الفيفا مطالب بوقفة تاريخية لإعادة تنظيم حقوق البث

علي القحطاني(صدى):

أكد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أن المملكة تبذل جهدًا خارقًا في المحافظة على الحقوق الفكرية، مشيرًا إلى أنها قامت بجهود كبيرة في محاربة أجهزة القرصنة الرياضية بكافة أشكالها.

وأضاف في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” انزلاق بي ان سبورت القطرية في تسييس الرياضة والجمع غير الشرعي لمعلومات المشاهدين بمخالفة صريحة لعقود النقل ومايشكله ذلك من تعدي على الخصوصية والمبالغ المالية العالية التي يفرضونها بدون رقابة سيفتح المجال واسعًا لبحث المشاهد عن مصادر غير معتمدة مهما كانت الجهود الحازمة في ذلك ” .

وتابع : ” وقد يمتد ذلك لخارج الشرق الأوسط أيضًا. الفيفا مطالب بوقفة شجاعة وتاريخية لإعادة تنظيم حقوق البث التي تثور تساؤلات كثيرة مشروعة بخصوصها في منطقة الشرق الأوسط.. وأعيد تأكيدي على استنكاري المعروف لديكم جميعًا لكل بث غير رسمي، إضافة لاستنكاري الشديد لما يقوم به الناقل الرسمي ” .

واستطرد : ” الناقل الرسمي امكانياته التقنية والقانونية كما هو واضح ضعيفة ومتهالكة ولا يستطيع حماية الحقوق. مما أخشى أنه سيفتح المجال لتكرار التجربة بالعالم كله. وكسر الاحتكار بدأ الآن ككرة ثلج أخشى أنها لن تتوقف مهما بذلت الحكومات من جهود. فهل يقف الفيفا موقفًا حازمًا وتاريخياً؟ نتمنى ذلك ” .

اقرأ أيضًا :