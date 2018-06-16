مفاجأة.. ” العويس ” بديلا لـ ” المعيوف ” أمام أوروجواي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خوان بيتزي، قرَّر الزج بالحارس محمد العويس كأساسي في مباراة الأوروجواي القادمة.

يأتي ” العويس ” بديلًا عن الحارس عبدالله المعيوف، والذي كان أساسيًا في مباراة الافتتاح ضد الدب الروسي، والتي خسر فيها الأخضر بخماسية نظيفة.

ويتوقع أن تكون تشكيلة بيتزي ضد الأوروجواي، تغييرًا جوهريًا إضافة إلى تغيير النهج التكتيكي كذلك.