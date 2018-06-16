مفاجأة.. ” العويس ” بديلا لـ ” المعيوف ” أمام أوروجواي
كشفت مصادر، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خوان بيتزي، قرَّر الزج بالحارس محمد العويس كأساسي في مباراة الأوروجواي القادمة.
يأتي ” العويس ” بديلًا عن الحارس عبدالله المعيوف، والذي كان أساسيًا في مباراة الافتتاح ضد الدب الروسي، والتي خسر فيها الأخضر بخماسية نظيفة.
ويتوقع أن تكون تشكيلة بيتزي ضد الأوروجواي، تغييرًا جوهريًا إضافة إلى تغيير النهج التكتيكي كذلك.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني خلاص لقينا المنقذ
والمباراة الاخيرة المسيليم وطاق طاق طاقيه
خالــــــــــــــــد[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض الحارس يروح سوق الخضار يبيع بصل افضل فشلنا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9323 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعتقد ياسر خبره وافضل منهم الآثنين👍☺
ابراهيم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
يبي يجربون كل الحراس الا المسيليم مايبونه مع انه الافضل
متابع[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 1 ساعة
المفاجأة هي حراسة المعيوف اللي كان احتياط في الدوري لفريقه ..
وركن العويس ( أحسن حارس في الدوري ) في الدكة !!! ولذلك لا غرابة من خمسة روسيا ( أضعف فريق )والقامين ع المنتخب بذا الفكر !!!!!!!!!!!