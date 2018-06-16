بالفيديو.. عبدالله البندر: رحلتي لليمن كانت مجانية وهناك جهات حاولت شرائي

عادل الحربي(صدى):

أوضح الإعلامي الشاب عبدالله البندر، أن رحلته إلى اليمن كان بشكل مجاني، مشيرًا إلى أنه لا يفكر في الماديات عندما يكون الأمر خاص بالوطن.

وأوضح ” البندر ” خلال لقائه ببرنامج مجموعة إنسان، أنها كانت فرصة لتصوير الأوضاع في اليمن ومصير المساعدات الإنسانية التي تذهب هناك.

وفيما يخص حملة ” تبليك المشاهر ” ، أشار إلى أنه لم يكن مع أو ضد هذه الحملة، وهو بعيدًا عن هذه الأمور، مؤكدًا أن هناك من يضرون المجتمع من المشاهير يجب ” تبلكيهم ” ، مضيفًا أن ” السوشيال ميديا ” يجب أن يتم الرقابة عليها.

وأضاف أنه يتحرج أحيانًا من مدح وزير أو مسؤول خاصة إذا كان الناس تعلم أن علاقته جيدة مع هذا الشخص.

ولفت ” البندر ” ، إلي أن بداية التواصل الإجتماعي كانت نظرة المجتمع للسوشال ميديا سيئة بسبب المتصدرين المشهد في البداية وهم ” ناس فارغين ثقافياً ” .

وأكد أن هناك بعض الجهات الخارجية التي حاولت شراء صمته، مضيفًا أنه كان يتحدث في الأمور السياسية بالحقائق والأرقام، ما دفع هذه الجهات إلى محاولة شراء صمته.

وردّ ” البندر ” على منتقدي تصريحاته الهجومية على المسرحية المصرية مدرسة المشاغبين، مشيرًا إلى أنه لم يسمع تصريحات الملحن عمرو مصطفى المشابهة لتصريحاته نهائيًا، فهو لم يقلد التصريح، ومضيفًا أن هناك مدارس في مصر بالفعل يتقمس طلابها شخصيات معينة في المسرحية الأمر غير الصحي على التعليم.