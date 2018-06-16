أهالي قرية ” المصقع ” بمحافظة أحد المسارحة يحتفلون بعيد الفطر المبارك

محمد السعران(صدى):

أحتفل أهالي قرية ”المصقع” شمال شرق محافظة أحد المسارحة بعيد الفطر المبارك ١٤٣٩هـ، وسط أجواء يملئها الفرح والسرور.

وكعادتهم أجتمع الأهالي في ساحة الجامع الكبير بالقرية وأحضروا ما تيسر من الأطعمة ليتشاركون سوياً تناول وجبة إفطار العيد وسط بهجة وسرور من الصغار والكبار، وقد تبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة العيد السعيد سائلين المولى عز وجل أن عيد الأفراح والمسرات عليهم وعلى القيادة الرشيدة وعلى الوطن أعواماً عديدة وأن يحفظ جنود الوطن المرابطين على الحدود وينصرهم ويعيدهم لأهليهم سالمين غانمين.