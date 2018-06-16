كافاني: ذهبت إلى صلاح لأطلب قميصه هدية لأطفالي

ماجد محمد(صدى):

كشف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب أوروغواي، أمس الجمعة، عن السبب الذي دفعه للذهاب إلى اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر عقب انتهاء مباراة الفريقين في إطار دور المجموعات بمونديال روسيا.

وقال ” كافاني ” : ” ذهبت إلى صلاح لأطلب منه قميصًا هدية لأولادي فهم مهووسون به “، وفقًا لجريدة ” أولي ” الأرجنتينية.

وانتهت مواجهة منتخب مصر وأوروغواي بتقدم الأخير بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعد أن استطاع المنتخب المصري الحفاظ على شباكه طوال الـ 90 دقيقه وسط تألق حارس المرمى محمد الشناوي.

يجدر الإشارة إلى أن مصر وأوروغواي يقعان في المجموعة الأولى والتي تضم الأخضر وروسيا.