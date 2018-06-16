” الهيل ” يتوعد بي إن سبورت ويحذر تنظيم الحمدين

طلال الغامدي(صدى):

توعد المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، قناة ” بي إن سبورت ” القطرية بانتزاع حقوقها في بث مباريات كأس العالم، محذرًا النظام القطري من استمراره في خلط الرياضة بالسياسة.

وأوضح ” الهيل ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أنه على قطر أن تكون حيادية، قائلًا: ” اذا كانت بي ان سبورت تريد الاحتكار فعليها أن تكون حياديه وهذا مالم يتم لذلك اجزم بأن الحقوق سيتم انتزاعها من بي ان سبورت لاخلالها ببنود التعاقد واستغلال الأحداث الرياضية لتمرير أجندتهم السياسية القذرة ” .

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