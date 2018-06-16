بالفيديو.. رد فعل فتاة لحظة رؤية والدتها بعد عدة سنوات فراق
دخلت أم وابنتها في نوبة بكاء هستيرية بعد تجمعا مع بعضهما بعد عدة سنوات من الفراق .
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، لحظة خروج الفتاة من مطار مدريد بإسبانيا، حيث ركضت على امها واحتضنتها بعد عدة سنوات من الانفصال ودخلوا في نوبة بكاء هستيرية من شدة اشتياقهما لبعضهما.
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29500 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما عليها شرهه الام. ما احد يسد مكانها ولا يوزن ظفرها