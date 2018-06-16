  • السبت 16

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. رد فعل فتاة لحظة رؤية والدتها بعد عدة سنوات فراق

بالفيديو.. رد فعل فتاة لحظة رؤية والدتها بعد عدة سنوات فراق

بالفيديو.. رد فعل فتاة لحظة رؤية والدتها بعد عدة سنوات فراق
مدريد(صدى):

دخلت أم وابنتها في نوبة بكاء هستيرية بعد تجمعا مع بعضهما بعد عدة سنوات من الفراق .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، لحظة خروج الفتاة من مطار مدريد بإسبانيا، حيث ركضت على امها واحتضنتها بعد عدة سنوات من الانفصال ودخلوا في نوبة بكاء هستيرية من شدة اشتياقهما لبعضهما.

لمشاهدة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا.


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *