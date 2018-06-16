بالفيديو.. رد فعل فتاة لحظة رؤية والدتها بعد عدة سنوات فراق

مدريد(صدى):

دخلت أم وابنتها في نوبة بكاء هستيرية بعد تجمعا مع بعضهما بعد عدة سنوات من الفراق .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، لحظة خروج الفتاة من مطار مدريد بإسبانيا، حيث ركضت على امها واحتضنتها بعد عدة سنوات من الانفصال ودخلوا في نوبة بكاء هستيرية من شدة اشتياقهما لبعضهما.

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