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بن عصيدان يعايد مرضى الحجرة ويتفقد الخدمات المقدمة

بن عصيدان يعايد مرضى الحجرة ويتفقد الخدمات المقدمة
حامدالعمري تصوير علي البخيتي(صدى):

قام محافظ الحجرة الأستاذ عبد الرحمن منسي آل عصيدان صباح اليوم ، بتفقد مستشفى محافظة الحجرة وجاهزيته لخدمة المحافظة خلال فترة العيد ، كما قام بمعايدة المرضى المراجعين لقسم الطوارئ بالمستشفى ، وذلك للاطمئنان عليهم وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحة العيد .

وقدّم خلال الزيارة الهدايا والورود للمرضى الذين حرمهم المرض من مشاركة ذويهم فرحة العيد ، وفي ختام الزيارة، قدّم “ال عصيدان ” شكره وتقديره لإدارة المستشفى وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور مطر سعيد الزهراني ، على الجهود المبذولة كما قام بإعطاء توجيهاته لإدارة المستشفى للرقي بمستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

 

 

 

 

 


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