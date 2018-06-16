بن عصيدان يعايد مرضى الحجرة ويتفقد الخدمات المقدمة

حامدالعمري تصوير علي البخيتي(صدى):

قام محافظ الحجرة الأستاذ عبد الرحمن منسي آل عصيدان صباح اليوم ، بتفقد مستشفى محافظة الحجرة وجاهزيته لخدمة المحافظة خلال فترة العيد ، كما قام بمعايدة المرضى المراجعين لقسم الطوارئ بالمستشفى ، وذلك للاطمئنان عليهم وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحة العيد .

وقدّم خلال الزيارة الهدايا والورود للمرضى الذين حرمهم المرض من مشاركة ذويهم فرحة العيد ، وفي ختام الزيارة، قدّم “ال عصيدان ” شكره وتقديره لإدارة المستشفى وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور مطر سعيد الزهراني ، على الجهود المبذولة كما قام بإعطاء توجيهاته لإدارة المستشفى للرقي بمستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.