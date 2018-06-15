بالفيديو.. تصرف أحمق من معلق بي أن سبورت يفضح ألاعيب قطر

نواف السالم(صدى):

في مواصلة للسقطات القطرية، تواصل شبكة قنواتها الرياضية ” بي إن سبورت ” إدعاء الحيادية ، على الرغم من محاولاتها منذ انطلاق مونديال روسيا لتشويه صورة المملكة.

وفي تصرف أحمق جديد لمعلق بي إن سبورت الذي كان يعلق على مباراة المغرب وإيران، اليوم الجمعة؛ واصل المعلق رمي الكلمات بهدف إثارة الفتن بين الشعب المغربي الشقيق والمملكة ومحاولة كسب موقف، باستغلال التصويت لملف البلد التي ستستضيف مونديال 2026.

واتخذت قطر من التصويت سبب لخلق معركة وهمية تخوضها ضد المملكة للإساءة إليها ، خالطة الأمور السياسية بالرياضية، متحاملة بشكل واضح دون خجل على المملكة دون غيرها لمن صوت ضد ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026.

وفتح المغردون العرب النار على القناة القطرية التي واصلت الكشف عن وجهها القبيح بشكل مبالغ فيه على مدار اليومين الماضيين، محاول إفساد العرس الكروي في روسيا.