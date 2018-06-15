  • الجمعة 15

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. إيداع نيللي كريم في مستشفى الأمراض العقلية

إيداع نيللي كريم في مستشفى الأمراض العقلية

إيداع نيللي كريم في مستشفى الأمراض العقلية
أماني الغامدي(صدى):

شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل ” اختفاء ” للفنانة المصرية ​نيللي كريم​ ، أحداث مثيرة ومشوقة .

حيث تم إيداع نسيمة ” نيللي كريم ” في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك تعرفت على الطالب الذي لفق له سليمان تهمة قلب نظام الحكم شاكر عبد المتجلي ” عبد الرحمن أبو زهرة ” .

وحذّر شاكر نسيمة من جلسات الكهرباء لأنها تؤثّر على الذاكرة.

يخطف سليمان فريدة ” نيللي كريم ” معتبرا أنه بذلك يقوم بحمايتها، وخلال الأحداث يعترف لها أنه هو الذي قتل نادر الرفاعي ” محمد علاء ” .

وقال سليمان إنه بذلك استئصل ورم فى حياة نسيمة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *