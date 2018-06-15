إيداع نيللي كريم في مستشفى الأمراض العقلية

أماني الغامدي(صدى):

شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل ” اختفاء ” للفنانة المصرية ​نيللي كريم​ ، أحداث مثيرة ومشوقة .

حيث تم إيداع نسيمة ” نيللي كريم ” في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك تعرفت على الطالب الذي لفق له سليمان تهمة قلب نظام الحكم شاكر عبد المتجلي ” عبد الرحمن أبو زهرة ” .

وحذّر شاكر نسيمة من جلسات الكهرباء لأنها تؤثّر على الذاكرة.

يخطف سليمان فريدة ” نيللي كريم ” معتبرا أنه بذلك يقوم بحمايتها، وخلال الأحداث يعترف لها أنه هو الذي قتل نادر الرفاعي ” محمد علاء ” .

وقال سليمان إنه بذلك استئصل ورم فى حياة نسيمة.