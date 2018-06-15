بوتين يدعو زعيم كوريا الشمالية بزيارة روسيا

موسكو(صدى):

قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوجيه دعوة ً رسمية إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون لزيارة روسيا في سبتمبر المقبل.

وطالب بوتين من المسؤول الكوري الشمالي كيم يونغ نام خلال لقائهما،أمس الخميس، نقل دعوة ٍ لزعيم كوريا الشمالية، معبرًا عن ترحيبه الشديد بالقمة التاريخية التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة الأسبوع الماضي.

ويُذكر أن تقارير صحفية عقدت قمة بين بوتين وكيم جونغ أون دون تحديد موعدها، وذلك بعد أن زار وزير الخارجية سيرغي لافروف بيونغ يانغ مطلع يونيو الجاري.