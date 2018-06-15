المملكة تخطط لقمة نفطية على مستوى الزعماء

عادل الحربي(صدى):

تخطط المملكة لاستضافة قمة نفطية على مستوى الزعماء هذا العام لمنظمة أوبك والدول المنتجة للخام غير الأعضاء بالمنظمة والمشاركين في اتفاق خفذ الإمدادات.

واتخذت المملكة وموسكو هذا الأسبوع الخطوة الأولى في تكريس إطار العمل الطويل الأجل للتعاون بين أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة ، وذلك خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لروسيا الخميس الماضي ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح مصدر أن المنتجون سيجتمعون في فيينا في الـ22 والـ23 من يونيو، وسيناقشون تخفيفًا تدريجيًا لتخفيضات الإمدادات.

يُذكر أن أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة يلتزمون باتفاق خفض انتاج النفط والإمدادات منذ يناير 2017 للتخلص من فائض في الإمدادات.