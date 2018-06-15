تحرير المدخل الجنوبي لمطار الحديدة الدولي.. والرئيس اليمني يشيد بالتحالف

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، تحرير الجيش اليمني بدعم التحالف العربي ساحة العروض والمدخل الجنوبي لمطار الحديدة الدولي وسط انهيارات واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

ومن جانبه أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور بجهود قوات التحالف العربي في اليمن، وانتصارات الجيش اليمني في مختلف المواقع والجبهات العسكرية بمحافظة الحديدة.

وقال رئيس اليمني خلال زيارتخ للوحدات الرمزية من القوات السعودية والإماراتية في عدن: ” لقد سطرتم بدمائكم الزكية ملاحم بطولية ستظل حاضرة في وجدان شعبنا ” .